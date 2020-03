Social Video 5 minuti Il dessert al cucchiaio di Vito Bucci

Prosegue la nostra avventura tra le ricette dei nostri lettori, semplici da realizzare con pochi ingredienti facilmente reperibili in casa.Alla nostra challenge ha risposto il giovane pasticciere coratino Vito Bucci che ha realizzato un filmato nel quale ci spiega in brevi passaggi come realizzare un delizioso dessert partendo da ingredienti comuni.Un modo semplice e sfizioso per rendere più dolce e golosa la permanenza in casa.Partecipate anche voi alla challenge inviando il vostro breve filmato all'indirizzo mail info@coratoviva.it o allegando il vostro filmato alla pagina Facebook CoratoViva ed entrerete nel ricettario di "Io resto in casa e ... cucino!"