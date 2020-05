Apre a Corato la Pizza Farm del fuoriclasse mondiale della pizza

Francesco Martucci è uno dei pizzaioli italiani più conosciuti e apprezzati al mondo. Il suo locale "I Masanielli" di Caserta è quello che serve la pizza migliore del globo, facendolo collocare nella vetta dei 50 pizzaioli più bravi al mondo con la sua "Pepe in Grani" nel 2019.Un sapiente artista della pizza che è rimasto stregato dalla bellezza dell'Alta Murgia al punto da voler aprire qui, nel cuore delle campagne di Corato a pochi passi da Ruvo di Puglia e Andria, una Pizza Farm. Una grande struttura immersa nel verde, circondata da 50 ettari di campagna e 40 trulli che diventeranno il luogo per ospitare chi vorrà trascorrere i propri momenti di relax in una campagna incontaminata.La Pizza Farm sorgerà questa estate nell'azienda agricola Posta Mangieri in contrada Piede Piccolo, nella struttura di Rossella Mastromauro e Cataldo Ferri che già da tempo è impegnata in attività agrituristica e di ristorazione.«L'ispirazione arriva da lontano, ho sempre ammirato un cuoco come Magnus Nilsson, che per anni è riuscito a portare ospiti da ogni parte del mondo in un luogo lontano da tutto, circondato dalla natura. E così voglio fare io: sai che appagamento professionale nel realizzare un progetto in una località fuori dalle solite rotte e riempire sempre il locale?» ha dichiarato Martucci in una intervista rilasciata al Gambero Rosso.«Non si lavora solo per un tornaconto economico, vivere di emozioni è una priorità, e questo periodo mi ha reso ancora più consapevole di ciò: io sono un sentimentale, amo l'idea di avere a disposizione uno spazio incontaminato di così grande bellezza, dove realizzare il progetto come piace a me, in sinergia con l'azienda agricola di famiglia della mia compagna Lilia, Posta Mangieri, che ci fornirà anche gli ingredienti per le pizze, che omaggeranno la Puglia e il suo territorio» ha confidato Martucci alla giornalista Livia Montagnoli.