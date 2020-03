Social Video 5 minuti Il petto di pollo agli agrumi di Francesco

Francesco è uno studente fuori sede di Corato.Ha scelto di restare in Piemonte ed evitare di rientrare in città per limitare il rischio di contagio da coronavirus.E, come tutti i pugliesi che si rispettino, non sa resistere dal cimentarsi in cucina.Oggi ci presenta un gustoso e semplice piatto: il petto di pollo agli agrumi.