Si avvicina la bella stagione: ristoranti e pizzerie a caccia di baristi, cuochi e camerieri

Benché il tempo sia ancora ballerino, la bella stagione è ormai alle porte e le attività turistiche si stanno preparando all'ondata di turisti provenienti dall'Italia o dall'estero. Del resto ilin Italia è sempre stato uno dei settori trainanti, soprattutto in prossimità dei mesi estivi, e dopo la fine del lockdown il numero di turisti che scelgono il Belpaese per le loro vacanze è in costante aumento.C'è però un dato da segnalare, per certi versi paradossale. Nonostante la grande domanda di lavoro, le attività turistiche fanno fatica a trovare personale qualificato. Le figure maggiormente ricercate sono i, seguiti da. In generale però servono diverse figure legate al mondo del turismo e della ristorazione: dai lavapiatti ai commis di sala, dai bagnini agli addetti alle pulizie, dalle baby sitter agli animatori da impiegare nei villaggi.Ma perché c'è questo mismatch tra domanda e offerta di lavoro? Le motivazioni possono essere tante, magari le offerte economiche non sono particolarmente allettanti o forse sono cambiate le abitudini dei giovani, che non vogliono rinunciare alle vacanze estive per mettere da parte un po' di soldi e imparare un mestiere.Si possono avanzare tante ipotesi ma, visto che il tempo stringe e che siamo ormai alle porte della stagione estiva, ciò che conta è muoversi per tempo e trovare il personale giusto per la propria attività. Da dove partire? Dalle, che si occupano della parte più spinosa e complessa, cioè ricerca e selezione del personale Con l'avvicinarsi delle vacanze estive tutte le attività si preparano per accogliere l'ondata di turisti in arrivo e, di conseguenza, devonoqualunque sia il loro tipo di business. Selezionare e assumere nuovi profili però non rientra chiaramente tra le attività principali di ristoranti, locali turistici e strutture ricettive, che dovrebbero impiegare altro personale perdendo così tempo prezioso, soldi e risorse.La cosa migliore sarebbe quindi lasciare questo compito alle agenzie per il lavoro che, come core business della loro attività, si occupano proprio dipiù adatto secondo le indicazioni e i requisiti richiesti all'azienda.Ristoranti, locali, hotel e alberghi non solo bypassano un'operazione lunga e noiosa, che si risolve spesso con un nulla di fatto o peggio ancora con l'assunzione frettolosa di personale non adatto, ma hanno la certezza diL'agenzia per il lavoro infatti, una volta ricevute le indicazioni da parte dell'azienda, attinge dal suo ricco database e valuta solo quelle figure che sono in linea con la richiesta dell'azienda. Se ad esempio un ristorante a cinque stelle sta cercando un cuoco di un certo livello, la selezione si concentrerà unicamente su chef stellati che possono garantire un servizio elevato e che mettono a disposizione le loro competenze, la loro esperienza e la loro indiscussa professionalità.