Social Video 5 minuti L'acqua sale

Il primo piatto di questa nuova rubrica dedicata alla cucina fatta in casa è la gustosa "Acqua Sale".Piatto povero, con ingredienti semplici e genuini, l'acqua sale rappresenta uno dei punti saldi della tradizione culinaria della Puglia e di Corato in particolare.Michele Aucelli ci spiega in un breve e simpatico filmato come realizzare il piatto portando sulla tavola dei coratini saporo d'altri tempi.Inviateci le vostre ricette all'indirizzo info@coratoviva.it o, se volete, realizzate il vostro breve filmato da aggiungere al nostro ricettario.Buona visione