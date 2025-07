Assaprà 2025 – “A Condire”: il gusto che unisce, la cultura che si tramanda

Laboratori partecipativi per giovani e famiglie

Show cooking dedicati all'arte della conservazione

Degustazioni guidate dagli stessi ragazzi formati

Percorsi gastronomici con piatti della tradizione contadina

Conversazioni culturali con esperti, produttori e custodi del sapere gastronomico

Musica dal vivo e DJ Set per una serata di festa e comunità

Dopo otto anni di pausa, torna, l'evento che ha saputo intrecciare gastronomia, memoria e comunità in un'unica esperienza condivisa. L'edizione 2025 segna un ritorno atteso e profondamente rinnovato, con un tema che celebra un gesto semplice ma essenziale: "È il gesto quotidiano, spesso silenzioso, con cui trasformiamo il cibo in esperienza, la materia in memoria, la semplicità in significato.Condire è un'arte antica, fatta di misura e attenzione, che racchiude tradizioni, saperi e identità tramandati nel tempo. È ciò che rende unico un piatto, ma anche un incontro, una storia, un popolo. L'edizione 2025 èe organizzata da, con la guida di Savino di Bartolomeo e Vito Cannillo, ideatori del progetto Assaprà che, nella sua prima edizione, ha visto la direzione artistica del Maestro Aldo Caputo. Il percorso prenderà il via il 25 luglio presso Torre Palomba con un evento gratuito che non sarà solo una conferenza stampa, ma una giornata di avvio formativo, vero cuore pulsante del progetto. In questa occasione, sarà presentato il programma completo alla cittadinanza, alle istituzioni e alla stampa, con l'intervento della rete Slow Food e l'attivazione di un corso gratuito di educazione al gusto consapevole per ragazzi tra i 12 e i 18 anni, a cura di Terre di Coratina.Questa componente formativa rappresenta il senso più profondo di Assaprà: i ragazzi coinvolti saranno infatti i veri protagonisti dell'edizione 2025, trasformandosi in guide del gusto durante la serata principale del 2 agosto, conducendo gli adulti in un'esperienza sensoriale e culturale che ribalta i ruoli tradizionali. Saranno i giovani a insegnare, e gli adulti a mettersi in ascolto. Il momento culminante dell'evento sarà il, con una programmazione ricca, coinvolgente e gratuita:Assaprà 2025 è molto più di un evento: è un, un progetto che forma la comunità attraverso il cibo, riscoprendo e valorizzando gesti e tradizioni della terra. L'evento è promosso in collaborazione con Terre di Coratina, GAL "Le Città di Castel del Monte" e Slow Murgia, L'Alleanza dei cuochi di Slow Food, Associazione Nazionale Città dell'Olio, Pro Loco Rignano Garganico, e numerose realtà associative del territorio. Assaprà 2025 – A Condire: perché condire è un sapere che si dosa, si ascolta, si tramanda. E come la cultura, va condiviso con cura.