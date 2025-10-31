A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo

'

'

'

"

'

'

'

'

'

'

Tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo: dal 31 ottobre al 2 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie. Decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dellattenzione alla sostenibilità verso il territorio.Le strade del borgo antico biscegliese si trasformeranno anche questanno in un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali. Panzerotti, orecchiette con le cime di rapa, spaghetti allassassina e panini con la tradizionalebrasciola" sono alcune delle pietanze che potranno essere degustate insieme a un buon calice di vino.itinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico si configurerà come un vero e proprio viaggio tra i vitigni autoctoni della nostra regione, profondamente diversi fra loro per caratteristiche ampelografiche e viticole, capaci di creare un sottile gioco di richiami sensoriali, dal Gargano al Salento.Tornerà ad animare anche questa edizione la musica di band e giovani musicisti, che accompagneranno con le loro note i visitatori nellitinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico per le tre serate. Delle visite guidate pensate per loccasione permetteranno inoltre di scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del centro storico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Ogni sera litinerario varierà in base anche alle richieste e alle curiosità del partecipanti. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate. Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato allAgricoltura della Regione Puglia e Ministero dellagricoltura e della sovranità alimentare.