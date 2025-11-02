Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura

'

'

'

Si chiude questa sera l'edizione 2025 di Calici nel Borgo Antico a Bisceglie: una grande festa dedicata ai vini e ai sapori pugliesi, arricchita da musica e street food. Anche questa domenica, dalle 20 fino a mezzanotte, decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dellattenzione alla sostenibilità verso il territorio.Dai grandi rossi che rappresentano la Puglia in tutto il mondo, fino ai bianchi piacevoli al palato, dal Bombino Bianco al Fiano: sarà possibile per un'ultima sera godere di un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da trenta cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno oggi a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.Anche oggi band e artisti locali allieteranno con la loro musica il percorso di degustazione di vini. Proseguiranno, inoltre, le visite guidate gratuite per il centro storico curate dalla dottoressa Irene Frisari. Un'occasione per scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del centro storico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.I ticket per le degustazioni di vino possono essere acquistati direttamente in loco.Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato allAgricoltura della Regione Puglia e Ministero dellagricoltura e della sovranità alimentare.