Social Video 5 minuti Le polpette al tonno di Rosanna

Una veloce e semplice ricetta da realizzare in casa per una gustosa cena.La nostra lettrice Rosanna ci spiega, in brevi passaggi, come preparare e cucinare delle gustose polpette di tonno utilizzando ingredienti comuni.#Restoacasaecucino .Inviateci i vostri filmati con le vostre brevi ricette per partecipare alla challenge. Contattateci a info@coratoviva.it