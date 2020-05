"RiscoprirSi", Ciofs e Cav a supporto delle donne vulnerabili

Si intitola Ripartenze il progetto realizzato in ATS da CIOFS/FP – Puglia, il Centro Anti Violenza "RiscoprirSI" di Andria e l'Ambito territoriale di zona Corato, Ruvo e Terlizzi, che ha come finalità il supporto a donne in stato di vulnerabilità, per la elaborazione e realizzazione di un progetto di vita autonomo in forte sinergia con le risorse della rete dei servizi territoriali.Finanziato dalla Regione Puglia attraverso l'avviso pubblico "Discrimination Free Puglia" Pubblicato sul B.U.R.P. n. 86 del 28-6-2018, è destinato a 18 donne in stato di vulnerabilità che abbiano assolto l'obbligo di istruzione ed esperienze lavorative (documentate in CV), oppure tre anni di Scuola Superiore, oppure qualifica professionale, oppure diploma.Il progetto prevede una fase propedeutica che consiste in colloqui di assessment e pre-assessment, a cura del CAV e un percorso formativo a cura del CIOFS/FP Puglia che consiste in 360 ore di aula – 240 ore di work experience/stage; Orientamento professionale e al lavoro (2 ore per partecipante); Orientamento in uscita (1 ora per partecipante).Il Profilo professionale in uscita è Tecnico di cucina. È prevista una Indennità di frequenza di € 4,00 per ogni ora effettiva di frequenza, attribuibile esclusivamente ai partecipanti in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: lavoratori in cerca di prima occupazione; disoccupati iscritti da più di due anni ai CPI; iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità. Sarà cura dei soggetti beneficiari verificare lo status occupazionale dei partecipanti all'atto d'ammissione al progetto ai fini dell'ammissibilità dell'erogazione e di tale/1 verifica dovrà essere data evidenza in sede di controllo, oltre che il rimborso spese viaggio.Il bando è disponibile sul sito di ciofspuglia.it