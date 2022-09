«La cucina per noi è identità, è un legame forte con Trani»

Per il settore della ristorazione e in generale per quanti gestiscono un'attività commerciale, questo particolare periodo storico rappresenta una dura prova da fronteggiare. Sono tante le storie di imprese in difficoltà, ma c'è anche chi, sfidando le incertezze, decide di aumentare gli investimenti per superare le criticità del periodo.È quanto ha fatto "Cottura media", ristorante del centro storico di Trani, che vuole lanciare in questo momento complesso un messaggio di fiducia, di crescita e di strenuo ottimismo.Abbiamo intervistato il gestore Nicola Nenna, che abbiamo incontrato a margine dell'incontro con l'ex premier Giuseppe Conte, che ieri è stato ospite a Trani e ha incontrato cittadini e giornalisti proprio da "Cottura media".«Il periodo è critico ma per noi conta di più la dedizione al lavoro, vogliamo metterci ancora più impegno ed entusiasmo per superare questo momento. Il nostro lavoro è fatto di passione e con la città di Trani ci lega un legame forte. Abbiamo fatto diversi investimenti nella nostra attività per continuare a offrire a Trani e a tutti i visitatori che passano dalla nostra città il meglio come abbiamo sempre fatto».«Per noi la cucina è identità. Siamo infatti una "hostaria di mare", con proposte tutte rigorosamente di pesce e prodotti tipici legati all'arte culinaria del Sud e di Trani in particolare. Ci rendiamo riconoscibili per quello che facciamo meglio: è la nostra personale ricetta per superare le incertezze e in tanti continuano ad apprezzare questo approccio alla cucina. Trani è una platea di grandi eventi e sono tanti gli artisti che sono passati da noi negli anni. Di recente sono stati ospiti il conduttore Alessandro Greco, la cantautrice Silvia Salemi e l'ex premier Giuseppe Conte».«Abbiamo un bellissimo legale con la Caritas di Trani: proponiamo come ormai da tradizione la nostra cena di Natale solidale per gli utenti della Caritas e per tutto il mese di agosto prepariamo pasti giornalieri ospitando il servizio mensa. Vogliamo dare il buon esempio, e dimostrare la nostra gratitudine alla bellissima città di Trani e ai suoi cittadini».