Antonio Lucatelli, dalle cucine milanesi alla corte di Bianca Guaccero

Dalle cucine di prestigiosi ristoranti di Milano agli studi televisivi di mamma Rai. Sì, ma solo per un giorno. Una esperienza che lo chef coratino Antonio Lucatelli ha vissuto con emozione e alla quale sarà possibile assistere questo pomeriggio collegandosi su Rai 2 seguendo la trasmissione televisiva "Detto Fatto" condotta dalla bitontina Bianca Guaccero.Chef Lucatelli, come è noto, è un artista dei fornelli. Dopo un primo casting è stato selezionato per prendere parte alla trasmissione nella quale si sfiderà, con altri colleghi, a suon di prelibatezze cucinate in tv. Lo chef che raccoglierà maggiori consensi potrà essere il "tutor" al quale la trasmissione si affiderà per la realizzazione di gustosi piatti.Determinante nel cammino per l'ottenimento del cappello da chef della trasmissione sarà anche il voto del pubblico da casa che, attraverso delle interazioni Instagram, potrà assegnare allo chef concorrente il suo voto consentendogli, appunto, di collezionare i consensi utili a vincere la sfida.E, siamo certi, i coratini non faranno mancare il sostegno al proprio concittadino che, benché abbia lasciato la Puglia per lavoro porta sempre Corato nel cuore.Appuntamento dunque a questo pomeriggio, alle 14.55 sugli schermi di Rai 2.