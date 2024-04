Caroli Hotels Basketball Cup: esperienza unica per la Nuova Matteotti Corato

Carlone Davide

Corcelli Claudio

Di Girolamo Francesco

Di Tommaso Mario

Falco Raffaele

Marzulli Luca

Mastrorillo Carmine

Quatela Luca (premiato come stella del Torneo)

Quinto Adriano

Tandoi Francesco

Tandoi Giuseppe

La Nuova Matteotti Corato, rappresentata dal suo gruppo U13 di coach Mazzilli (sostituito per l'occasione dal General Manager Domenico Gatta), ha partecipato alla nona edizione della Caroli Hotels Basketball Cup, un torneo prestigioso con ben 24 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia e non solo, che si è tenuta dal 28 marzo al 1 aprile sui campi da gioco di tutto il Salento.Dopo aver superato il girone A al secondo posto grazie alle nette vittorie contro Nuova Pallacanestro Monteroni (82-25) e Tam Tam Castelvolturno (97-36), nei quarti di finale i biancoblu hanno sfidato il Basket Giarre, imponendosi con il punteggio di 72-59.Questa vittoria contro una delle squadre di categoria più forti della Sicilia ha aumentato nei ragazzi autostima e voglia di interpretare il ruolo di protagonisti in un torneo in cui hanno partecipato squadre blasonate come l'Aurora Brindisi, squadra affrontata e battuta in semifinale dalla NMC con il punteggio di 74-55 grazie ad una sontuosa prova di gruppo.In un PalaVentura gremito di gente sugli spalti, la NMC ha sfidato in finale la SMG Latina, squadra che occupa il primo posto nel campionato U13 Elite Lazio, che si è aggiudicato l'ultimo atto del torneo con il punteggio di 65-73 dopo un tempo supplementare: solo dei clamorosi errori arbitrali hanno impedito ai piccoli campioni biancoblu di portare il trofeo sotto le Quattro Torri.Nonostante la sconfitta, il gruppo U13 della Nuova Matteotti Corato, composto da undici ragazzi coratini doc e ancora imbattuto in questa stagione con ben tredici vittorie in altrettante partite, ha portato in alto il nome della società biancoblu grazie ad una difesa pressing asfissiante e a prestazioni collettive encomiabili, scrivendo una pagina indimenticabile della storia della pallacanestro giovanile coratina.Ecco gli undici ragazzi terribili biancoblu: