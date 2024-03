NMC: al PalaLosito scatta l'ora dello scontro diretto contro Fasano

Domenica 10 marzo la Nuova Matteotti Corato, uscita a testa alta dal match contro Matera, sfiderà in casa la Puglimpianti Basket Fasano, match valido per l'ottava giornata di ritorno del campionato Serie C Unica.La Puglimpianti Basket Fasano occupa il nono posto in classifica, al pari di NMC e Altamura, a quota 14 punti (7 vittorie e 11 sconfitte) con 1377 punti segnati (media di 76.5 punti a partita) e 1419 punti subiti (media di 78.8 punti a partita). Nello scorso turno di campionato la formazione biancoverde ha perso in casa contro Castellaneta (68-77), incassando la quarta sconfitta consecutiva.Il quintetto tipo della compagine allenata da coach Serrano è composto da Quarone (11.1 punti a partita), Acuna (22.5 punti a partita), Alfarano, Feruglio (13.1 punti a partita) e Argento (10.7 punti a partita). Completano il roster Muolo, Aldini, Paparella, Kimekwu, Giuliani, Franck e Cervellera.La gara di andata, disputata lo scorso 3 dicembre al Palazzetto dello Sport di Fasano, si è conclusa con il risultato di 99-71 a favore di Fasano.La partita andrà in scena domenica 10 marzo alle ore 18:00 al PalaLosito e sarà arbitrata dai signori Carella e Agresta di Brindisi.