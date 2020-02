Il pugile Alessio Rizzo vince il Campionato Regionale FPI

Il pugile Alessio Rizzo, dell'accademia The Den Of Tigers di Corato, si aggiudica con una vittoria schiacciante, verdetto unanime e conteggio alla terza ripresa, il match della finale del Campionato Regionale FPI di pugilato, svoltosi il 21 febbraio al PalaMazzola di Taranto.L'atleta, allenato degli istruttori Mario Roselli e Toni Testino, conquista così, anche la convocazione per il prestigioso torneo nazionale "A. Mura".«Non è stato facile riportare il nostro pugile a questi livelli perché reduce da un infortunio e da un lungo periodo di inattività - commenta Mario Roselli – ma abbiamo creduto in lui e nella sua voglia di riscatto.Merito anche del nostro istruttore Toni Testino (aspirante tecnico federale FPI ed ex campione nazionale di boxe), che, forte della sua esperienza in questa disciplina, ha saputo predisporre programma di allenamento efficace sia sul piano atletico che tecnico.Alessio ha risposto, dal canto suo, con una dedizione al lavoro quotidiano in palestra davvero encomiabile. Infine – conclude Roselli – mi piacerebbe che altri ragazzi si avvicinassero a questo bellissimo sport, fondato sul coraggio e il rispetto dell'avversario».