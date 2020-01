Il team di Bowling di ragazzi con disabilità intellettiva all’“Oriani”

Dopo la presentazione del progetto presso l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Padre A. M.Tannoia" e presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II - Stupor Mundi" (che hanno fatto registrare l'interesse dei primi sei alunni), i giovani leader coratini del programma Special Olympics Youth Innovation Grant Angelo e Domenico Pio sbarcheranno oggi pomeriggio, alle 17.30, presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A. Oriani - L. Tandoi", plesso di via Andria, per continuare a reperire altri giovani atleti con disabilità da coinvolgere negli allenamenti e nel meeting di Bowling che avranno luogo da febbraio a giugno di quest'anno.Domenico Pio, studente dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Padre A. M.Tannoia" di Corato, atleta Special Olympics nelle discipline del nuoto, dell'atletica e del calcio, e Angelo, studente del Liceo Scientifico e Linguistico "O. Tedone" di Ruvo di Puglia, atleta partner Special Olympics nella disciplina unificata del calcio, si sono aggiudicati il IV Innovation Grant dedicato ai giovani leader di Special Olympics International, l'organizzazione fondata oltre 50 anni fa da Eunice Kennedy Shriver (sorella di John Fitzgerald) con la finalità di promuovere l'attività sportiva a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, presente in quasi tutte le nazioni del mondo con oltre 5 milioni di atleti.Il progetto presentato da Domenico Pio e Angelo intende promuovere la creazione di un team di bowling composto da circa 10-12 studenti delle scuole superiori di Corato che si allenerà una volta a settimana per 16 settimane e parteciperà nel mese di giugno a un meeting al quale saranno invitati altri team già esistenti in Puglia.All'appuntamento sono invitati i genitori degli studenti con disabilità iscritti presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A. Oriani - L. Tandoi, e gli insegnanti di sostegno e di scienze motorie.