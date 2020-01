Una squadra di bowling di ragazzi con disabilità intellettiva a Corato

Due studenti coratini hanno ottenuto il IV innovation grant, grado riservato ai giovani leader dell'organizzazione internazionale Special Olympics, fondata oltre 50 anni fa con l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, presente in quasi tutti gli stati del mondo con oltre 5 milioni di atleti., che frequenta l'istituto tecnico economico e tecnologico "Tannoia" di Corato e pratica nuoto, atletica leggera e calcio, e, studente del liceo scientifico-linguistico "Tedone" di Ruvo di Puglia, atleta partner Special Olympics nella disciplina unificata del calcio, si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento attraverso il quale l'organizzazione internazionale finanzia, in parte o del tutto, progetti presentati da Under 25 di tutto il mondo. Fra le 150 idee cui è stato fornito supporto negli ultimi quattro anni, quella degli studenti coratini è appena la seconda in Italia a meritarsi il Grant.Il progetto di Domenico Pio e Angelo ha l'obiettivo di creare un team di bowling composto da studenti delle scuole superiori di Corato. Il team potrà contenere altri 10 atleti circa, che si alleneranno nei primi mesi del 2020 una volta a settimana per 16 settimane e parteciperanno a un meeting nel mese di giugno al quale saranno invitati altri team già esistenti in Puglia.Domenico Pio e Angelo, accompagnati da alcuni rappresentanti del team di appartenenza e da Giulia, la loro mentore con la funzione di sostenerli nell'organizzazione delle attività, presenteranno il progetto nelle superiori di Corato al fine di individuare altri potenziali atleti da coinvolgere nell'esperienza.In calendario ci sono già i primi due appuntamenti:In corso di definizione è invece la data di presentazione del progetto presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A. Oriani - L. Tandoi".Domenico Pio e Angelo vorrebbero incontrare i genitori degli studenti con disabilità iscritti presso gli Istituti visitati, per chiedere anche la loro collaborazione negli spostamenti da Corato verso l'impianto di allenamento. Nel corso degli incontri saranno raccolte le eventuali adesioni da parte dei genitori interessati.I rappresentanti del team invece auspicano anche la presenza degli insegnanti di sostegno e di scienze motorie, in modo da illustrare loro le possibilità di coinvolgimento che Special Olympics prevede per le scuole e per i suoi alunni.Corato, 11 gennaio 2020