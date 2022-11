NUOVA MATTEOTTI CORATO-VIRTUS MOLFETTA 83-71 Nuova Mattoetti Corato: D'Imperio, Gatta 26, Olocco 10, Paulauskas 20, Razic 12, Baldin 4, Nikola Markovic N. 2, Formica 9. N.e.: Altieri, Angarano, Sciscioli, Bojang. All.: Patella.

Virtus Molfetta: Brown 24, Buccini 4, Vujanac 2, Mavric 11, Kazlauskas 19, Paganucci 9, Annese, Marcone 2. N.e: O' Connell, Chiriatti, Minervini. All.: Carolillo.

Parziali: 21-15; 48-33; 70-49.

Arbitri: Farina Valaori e Serra di Brindisi.

Note: usciti per 5 falli Mavric e Paganucci.

Terzo succeso in campionato, terzo acuto casalingo per la Nuova Matteotti Corato, che sul parquet del PalaLosito si è imposta nel delicatissimo confronto con una Virtus Molfetta ormai in piena crisi. I biancazzurri di coach Dimitri Patella hanno avuto la meglio sul team guidato da Sergio Carolillo in virtù di una prova di pregevole fattura tecnica ed elevata intensità agonistica. Il bilancio della compagine molfettese, dopo cinque turni del campionato di Serie C Gold, è un clamoroso 1-4: è la Virtus, senza dubbio, la grande delusione di questo scorcio iniziale del massimo torneo regionale.protagonista dell'affermazione della Matteotti con ben 26 punti realizzati: l'esterno coratino, spalleggiato dagli stranieri Olocco e Palauskas sotto canestro, ha trascinato la squadra, sostenuta da un buon numero di appassionati sugli spalti. Il +15 maturato a metà partita è stato gestito con oculatezza e quando Razic ha portato a 20 le lunghezze di vantaggio agli ospiti non è rimasto altro che provare ad affidarsi all'indiscutibile talento di Kazlauskas, troppo isolato per immaginare di poter riaprire la contesa. L'assenza dell'infortunato Andrea Chiriatti ha penalizzato senza dubbio il cast molfettese, che nei minuti finali ha prodotto il massimo sforzo per ricucire, risalendo sul -6 (75-69) ma ha pagato la fatica compiuta. Formica ha chiuso i conti ponendo il sigillo sulla meritata affermazione di una Nuova Matteotti alla quale non resta altro che compiere il salto di qualità nelle esibizioni esterne per lanciarsi definitivamente nel novero delle formazioni in lotta per le posizioni di vertice della classifica.