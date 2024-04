La Nuova Virtus Corato vince e accede alla finale playoff

Missione compiuta per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato, che batte anche in trasferta la Virtus Foggia e centra la finale playoff per il passaggio in serie D che i coratini giocheranno contro una tra Avis Trani ed Eurobasket Foggia. 66-82 il finale di una gara opposta rispetto alla gara 1 del PalaLosito con i baresi che, sia pur sempre avanti, hanno impresso l'accelerazione decisiva e vittoriosa nel terzo quarto per non essere più raggiunti.Si parte con il match in grande equilibrio e le due squadre, per opposti motivi, vogliose di far bottino pieno e portare a casa la vittoria. Le triple in avvio di Delli Carri e Scaringella danno l'idea di che match sarà, con il pubblico del PalaRusso a spingere i suoi ragazzi al successo. Corato però è concentrata e risponde ai foggiani colpo su colpo. De Lillo e Pileo rispondono ai fratelli Scaringella e Bojang con Corato che però tiene la testa avanti (15-16). Nel finale di quarto coratini che riescono ad andare al primo minirposo con due punti di vantaggio (19-21) con la tripla di Tarricone.Secondo parziale che si apre con la pronta risposta foggiana e la tripla di capitan Tredanari che manda avanti i dauni (22-21). I biancoblu baresi non si disuniscono e giocano la propria pallacanestro. I coratini tornano avanti e si affidano ai canestri di Francesco Scaringella (autore in questo quarto di 15 punti sui 22 totali dei coratini), per provare la prima fuga del match sul 36-41. I foggiani di coach Ferraretti però non mollano e con tre triple consecutive restano in scia ma ancora attaccati chiudendo il quarto sotto 38-43.Terzo parziale che si apre con l'Adriatica Industriale che esce dagli spogliatoi con la faccia cattiva decisa a chiudere i giochi, a differenza di quanto successo in gara 1. E' D'Introno che, come a Corato, stavolta trascina i suoi. Il numero 32, semplicemente immarcabile e vero e proprio rebus per i foggiani, realizza 12 punti nel break di 3-14 di Corato che manda per la prima volta i baresi oltre la doppia cifra di vantaggio (41-57). Foggia, dopo tanti minuti di blackout anche grazie all'ottima difesa coratina, ritrova il canestro con un libero di De Lallo ma Corato è padrone del match in questa fase (42-57) e nel finale continua a trovare la retina ospite tra l'entusiasmo dei supporters baresi arrivati nel capoluogo dauno. Sono stavolta Maldera e Piccarreta a regalare punti alla Virtus prima che la tripla di capitan De Palma non chiuda il punteggio del terzo quarto sul 47-67, di fatto ipotecando la qualificazione alla finale dopo un quarto perfetto dei ragazzi di coach Felice CarnicellaUltimo quarto con i coratini che, forti del grande vantaggio accumulato nel periodo precedente, gestiscono la gara. Pileo e D'Uffizi provano a tener su i foggiani e rianimare il pubblico di casa ma la Virtus è inizialmente implacabile con Scaringella, Di Noia e Maldera a tenere sempre un vantaggio di sicurezza. (59-73). il break finale dei foggiani da la speranza di un aggancio nei minuti finali (66-76) ma i coratini non si fanno prendere da ansie e paure e gestiscono blindando risultato e finale playoff con i punti di Francesco Scaringella, freddo dalla lunetta e top scorer del match con 26 punti. La gara si chiude quindi 66-82 con i coratini che giustamente festeggiano per la grande prova ed il traguardo raggiunto ma anche con tanti applausi per la Virtus Foggia, a cui non sono bastate voglia e tanto cuore per ribaltare la serie.VIRTUS BASKET FOGGIA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 66 – 82FOGGIA: De Lallo 9, De Lillo ne, Russo, Mangione, D'Uffizi 20, Mancini 3, Delli Carri 9, Nido, Nido N., Pileo 16, Tiragallo 3, Tredanari 6. All. FerrarettiCORATO: Tarricone 6, De Palma 3, Piccarreta 3, Scaringella L. 7, Marcone 2, Di Noia 5, Maldera 11, Bojang 7, Vitanostra, D'Introno 12, Scaringella 26, Quaranta ne. All. CarnicellaARBITRI: Di Pietro di Foggia e Buonasorte di Manfredonia (FG)PARZIALI: 19-21 38-43 47-67 66-82