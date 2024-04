Basket Corato, vittoria nell'ultima gara di campionato

Non sono mancate le emozioni nemmeno nell'ultima gara del Basket Corato, che, seppur ininfluente ai fini della classifica, ha riservato spettacolo e colpi di scena. I coratini, alla loro ultima uscita casalinga stagionale, hanno onorato l'impegno battendo la SIAZ Piazza Armerina 84-77 dopo un tempo supplementare e chiudendo con l'11esimo successo casalingo su 15 gare giocate dopo la sconfitta pre pasquale contro Barcellona. I siciliani, privi di Laganà, infortunato ma comunque in panchina, partono forte perchè devono vincere per entrare nei playoff e dopo nemmeno 2 minuti sono già sullo 0-6. il timeout di coach Gattone scuote Corato che dopo 4 minuti segna i suoi primi punti con Vaulet (3-9). Gli ospiti però non mollano e controllano bene la gara contro un Corato che sembra contratto e chiude il primo quarto sotto 8-15, punteggio basso viste le medie offensive delle due squadre. Secondo quarto che comincia con un Corato più battagliero che prova a mettere in difficoltà la Siaz. Del Tedesco suona la carica ma Corato non riesce mai ad impensierire i siciliani fino in fondo e continua a segnar poco per gli standard cui ci ha abituato. Gli ospiti amministrano la gara, sfruttano i tanti rimbalzi offensivi che riescono a conquistare e gestiscono bene la gara senza che i baresi possano far molto (14-23). Provano a scuotersi i padroni di casa ed in questa fase sono i lunghi i protagonisti del match. Lomello e Bellato cercano di avvicinare il Basket Corato portandolo sino al 24-27 prima che il canestro di Giampieri quasi in chiusura di quarto e la successiva tripla fallita da Tomcic mandi all'intervallo le due squadre sul 24-29 per i siciliani.Terzo quarto che si apre con la Siaz che contiene il ritorno coratino e scappa di nuovo via, forte dei tanti rimbalzi ed extrapossessi conquistati dai suoi attaccanti (30-40). I coratini reagiscono e con il duo Vaulet – Lomello confezionano il 7-0 che riporta sotto i locali (37-40). l siciliani provano a riallungare ma Corato non consente la nuova fuga ospite restando sempre a contatto sia pur in svantaggio (42-46). Sul finire del quarto arriva finalmente il break del sorpasso Basket Corato con Tomcic e soprattutto con Valentin Allier. Il numero 13 segna 7 punti consecutivi che valgono il pareggio e poi il primo vantaggio coratino di tutto il match (48-46). La tripla di Allier chiude il già citato break e manda le due squadre all'ultimo mini riposo con Corato avanti 51-46 dopo 30 minuti.Ultimo quarto che si apre cosi come il primo, con la Siaz che pronti via trova un break di 0-6 che ribalta il match e costringe Corato al time-out (51-52). La risposta dei padoni di casa è immediata. Corato confeziona un break di 8-0 firmato Lomello – Del Tedesco – Bellato e si porta sul 59-52. Ma i siciliani non si arrendono e continuano a inseguire il loro sogno. Stavolta è coach Ceccato a chiamare timeout e sono i piazzesi a restituire il break ai coratini. Musikic, Giampieri e Rotondo ammutoliscono il PalaLosito e piazzano lo 0-9 del sorpasso ospite (59-61). La gara diventa a questo punto equilibrata con protagonisti i tiri liberi. Occhipinti prova a strappare per la Siaz (61-65), ma Vaulet e Tomcic tengono Corato a contatto (64-65). Finale di quarto con Piazza Armerina che segna 2 liberi con Rotondo e con i coratini che riequilibrano la gara con la tripla di Birra nel tripudio del PalaLosito. La Siaz ha l'ultima palla per vincere il match ma non riesce a realizzare e la gara si chiude sul 67-67 rimandando il verdetto finale ai tempi supplementari.Al rientro per l'overtime inizia il Vaulet show. Il capitano neroverde, leader e trasciatore dei coratini per tutto l'anno, si carica letteralmente la squadra sulle spalle e comincia a segnare a ripetizione. Sono soltanto suoi i primi punti dei baresi con Lalic che prova a rispondere per la Siaz. Ma Vaulet è inarrestabile, segna 4 triple consecutive e fa letteralmente impazzire ed esplodere il PalaLosito tenendo avanti i coratini. Gli ultimi due punti della stagione coratina arrivano con una super schiacciata di Djordje Tomcic, altro grande protagonista di questa splendida stagione neroverde, che inchioda con un gran gesto tecnico l'84-77. Finale con l'emozionante rientro sul parquet, dopo 7 mesi di infortunio, dello sfortunato Simone Giovinazzo, cui coach Gattone regala secondi bellissimi e meritati, accolti dal boato di gioia di tutto il PalaLosito e di tutti i tifosi neroverdi. Ed è proprio il numero 00 a chiudere con il pallone tra le mani questa partita e questa stagione che termina con la vittoria coratina per 84-77.BASKET CORATO - SIAZ PIAZZA ARMERINA 84 – 77 D.T.S.CORATO: Del Tedesco 5, Sgarlato ne, Lomello 7, Birra 7, Vaulet 29, Giovinazzo, Bellato 13, Cabodevilla ne, Allier 10, Bruni 2, Tomcic 11, Perez. All. GattonePIAZZA ARMERINA: Genovese, Cuffaro 2, Laganà ne, Giampieri 10, Minore 3, Occhipinti 10, Incremona 2, Musikic 17, Lalic 12, Rotondo 21. All. CeccatoARBITRI: Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Laterza di Mola di Bari (BA)PARZIALI: 8-15 24-29 51-46 67-67 84-77USCITI PER 5 FALLI: Occhipinti