L'intervista

Una grande soddisfazione in una manifestazione nazionale di nuoto in acque libere.si è regalata un bellissimo primo posto nella gara tenuta a Rodi Garganico, valida per la prima di sei tappe della terza edizione del campionato "Open water challenge 2022". La 15enne coratina si è imposta su un circuito di tre chilometri, conquistando il gradino più alto del podio e la meritata qualificazione al Trofeo delle Regioni, in programma a Piombino il prossimo 30 giugno.L'atleta tesserata con la Netium Giovinazzo ha parlato del suo attuale momento, esprimendo il suo stato d'animo e alcune interessanti considerazioni, in un'intervista rilasciata al Viva Network. Il suo prossimo appuntamento agonistico è già fissato e sarà a Bisceglie domenica 12 giugno per la seconda tappa della kermesse, con l'intento di provare a lasciare ancora il segno.Sono stata molto felice, non solo per la prestazione. L'aspetto che mi ha reso più contenta e soddisfatta è stato soprattutto l'orgoglio dei miei genitori e dei miei allenatori.Sicuramente ci saranno delle "rivali", ma sono amiche a tutti gli effetti, che mi daranno filo da torcere. Spero di divertirmi come la prima gara e di sentire la stessa adrenalina.Molto spesso Elena si allena nel mio stesso impianto e l'ho sempre considerata un punto di riferimento, al di là delle distanze e delle specialità differenti. Sarà davvero un onore avere la sua presenza anche in questa occasione.Il nuoto è uno sport particolare: sicuramente il duro lavoro ripaga ma ci può essere anche il giorno in cui il nostro corpo non riesce a dare quello che vorremmo. Non vedo l'ora di partire per Piombino coi miei amici e sperare di portare alto in nome della nostra Regione.