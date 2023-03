Nuoto, Rossella Ferrucci trionfa ai campionati regionali della Basilicata

Ancora un successo nel nuoto coratino: l'atleta Rossella Ferrucci, nella giornata di domenica, si è imposta ai campionati regionali della Basilicata, conquistando la medaglia d'oro nelle gare dei 100 metri stile libero e 200 metri misti.Per la Ferrucci un 2023 appena iniziato e già da favola: a febbraio infatti, nell'ancor più competitivo ed impegnativo campionato regionale di Puglia, l'atleta ha fatto incetta di medaglie: ben quattro ori (Staffetta, Staffetta mx Femminile, 800 metri e 100 dorso) ed un bronzo (Staffetta stile libero femminile).La nuotatrice coratina non è però nuova a questo genere di imprese: nella sua lunga carriera ha conquistato qualcosa come oltre cento medaglie, alcune delle quali prestigiosissime, come il bronzo ai campionati italiani "Iron" (2015), il bronzo all'Aquathlon (2015) e gli ori in mare aperto, a Bisceglie (3 km) e a Vieste (2,6 km).Tra le gare prestigiose, Rossella Ferrucci annovera la partecipazione ai Mondiali di Nuoto di Budapest del 2017, dove ha nuotato una delle gare più dure, disputata in condizioni avverse, nel lago Balaton e la 10 km a Palermo, valevole per i campionati italiani 2018.Ad oggi Rossella Ferrucci detiene ancora due record regionali sui sette conquistati in carriera: nel 2014 la coratina ha nuotato gli 800 stile libero in 11'17"84 ed i 1500 stile libero in 21'40"64. Nessuno sinora meglio di lei nella nostra regione.«Sono soddisfatta per il risultato ma non per la prestazione. - commenta la Ferrucci - Potevo fare leggermente meglio in quanto a tempi, ma la gara non è stata semplice ed è stato emozionante portare a casa due ori. L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, allenarsi e fare sempre meglio. Non ho intenzione di fermarmi».E noi le auguriamo una lunghissima carriera ricca di ancora tanti successi e di altrettante medaglie da appendere in bacheca.