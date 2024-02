Padre coratino picchiato nel Leccese: la nota della SSC Bari

«Il Presidenteintendono esprimere vicinanza e solidarietà al papà, e ovviamente alla famiglia, del nostro giovane Under 14 che, nel post partita tra biancorossi e Sassuolo di domenica mattina, è stato vittima di un vero e proprio agguato al termine della gara, svoltasi in un clima di assoluta tranquillità, riportando ferite e diversi traumi e necessitando dell'intervento dei sanitari del 118.È triste e per certi versi assai mortificante che questi episodi facciano ancora parte della nostra quotidianità, ma ancor più grave è il contesto: una giornata di sport, gioia, spensieratezza trasformata in un incubo, che le finalità di crescita, socialità ed educazione che lo sport deve avere come base, vengano minate nelle fondamenta da gente che non possiamo pensare civile».Così il club di strada Torrebella all'indomani dei tristi fatti di cronaca di Castrignano del Capo che hanno visto come vittime una intera famiglia coratina. L'auspicio di tanti sportivi, baresi e non, è che i responsabili vengano presto individuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Tricase impegnati nelle indagini.