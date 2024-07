Casillo sarà sponsor anche delle giovanili del Bari

Si è tenuta nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, la presentazione delle. Alla conferenza stampa erano presenti anche i, main sponsor del club di strada Torrebella.Durante la conferenza stampa, i coratini Pasquale e Mimmo Casillo hanno ribadito il legame tra società biancorossa ed il loro brand, sottolineando come l'impegno della loro azienda, leader del grano in Italia, resterà intatto ed anzi raddoppierà grazie alla sponsorizzazione delle squadre giovanili.«Continuiamo la sponsorizzazione del Bari, in quanto Bari è il nostro territorio - ha detto Mimmo, vicepresidente della Casillo Group - e venendo dalla provincia abbiamo sempre avuto un legame con la città di Bari. Vogliamo essere accanto a chi poi ha un compito di gestire la società calcistica in una delle piazze professionistiche di calcio più seguite in Italia. Con loro grande affinità. Riteniamo che da parte della società si stia facendo un ottimo lavoro e la partnership con Erreà ci sembra ottima perché si tratta di un'azienda italiana, conosciuta forse di più all'estero per le sue produzioni»., presidente del gruppo coratino, ha rimarcato il nuovo impegno «al fianco del settore giovanile e delle Academy. Pur essendo il calcio fonte di business, ma come tutte le attività imprenditoriali pensiamo debba avere le sue ricadute sociali e nella formazione delle nuove generazioni, tema che ci sta particolarmente a cuore poiché ci avvicina di più alle famiglie. Continuo a smentire per l'ennesima volta le voci ricorrenti su un nostro ingresso in società o su un nostro abbandono. Tante società che fanno da sponsor hanno mantenuto il loro impegno col Bari e questo vuol dire grande stima in chi porta avanti il club, un gruppo capace. Lo scorso anno - ha ribadito Pasquale Casillo - la gestione sportiva non è andata per il verso giusto, ma siamo convinti che ci siano tutte le premesse per fare un'ottima stagione sportiva, nonostante un campionato molto complesso con grandi squadre ai nastri di partenza. Confermiamo il nostro apprezzamento per il Bari e continuiamo a fare da sponsor».