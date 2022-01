Guasto alla linea, centinaia di utenze senza internet

Traffico internet in tilt questa mattina in particolare per gli utenti di Telecom. A partire dal Mezzogiorno di oggi è stata interrotta la fornitura del servizio internet a causa di un guasto alla rete."Ti informiamo che stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella tua zona che richiede un intervento di particolare complessità" è la risposta dell'azienda alla segnalazione del guasto.Il servizio clienti ha informato che i tempi di risoluzione del problema potrebbero superare la mezza giornata.