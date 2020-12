Salta Google, didattica online bloccata anche a Corato

Difficoltà in tutto il mondo per il malfunzionamento del colosso di internet

I servizi di Google, su scala globale, stanno subendo un malfunzionamento che si sta ripercuotendo sulle varie attività quotidiane di milioni di persone.I servizi email ma anche la didattica a distanza svolta su Google Meet, Google Classroom, hanno inevitabilmente subito un bloccoCoinvolti nel blackout anche Google Drive e YouTube., Hangouts, Play e Duo.I disservizi si segnalano intorno alle 13 ora italiana per Gmail, Youtube, Meet e Drive. In particolare è saltato il servizio di videochiamata Meet, che ospita molte delle lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza) in tutta Europa.Su YouTube compare la scritta "Qualcosa è andato storto", mentre su Gmail si legge "Spiacenti... il sistema ha riscontrato un problema". L'azienda al momento non ha ancora ufficializzato il disservizio, né spiegato quale sia l'origine del problema.Il servizio ha ripreso a funzionare dopo circa mezz'ora dal blocco.