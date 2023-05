Un nuovo sito per il Comune di Corato. Emanato l'Avviso Pubblico

E' stato pubblicato questa mattina, sul sito del Comune di Corato, l'avviso pubblico attraverso cui si avvia un'indagine di mercato allo scopo di individuare operatori economici per l'affidamento della realizzazione del Sito internet Comunale.Potranno inviare manifestazione di interesse gli operatori abilitati sul MePA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando "Servizi", per una categoria di abilitazione del settore merceologico "Servizi per l'Information Communication Technology" coerente con l'oggetto dell'affidamento.L'appalto ha per oggetto la realizzazione del Sito Internet Comunale e, al suo interno, di un'area riservata per il Cittadino a cui accedere ad un set di servizi.L'importo complessivo dell'appalto è di Euro 50.000,00, I.V.A. esclusa.L'appalto è interamente finanziato con fondi PNRR.L'attività di implementazione del sito comunale e relativi servizi, con annessa attività di migrazione dall'attuale sito comunale dovranno essere eseguite entro il termine massimo di 8 mesi (240 giorni) a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovranno inviare la propria manifestazione di interesse – corredata anche da quanto successivamente riportato – all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.corato.ba.it, entro il termine perentorio del 29.05.2023, ore 13,00, indicando nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'intervento avente ad oggetto l'attivazione di servizi relativi alla missione PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Comuni, Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation Eu.Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.Dopo la scadenza del termine il Comune di Corato effettuerà l'esame delle candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizione del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato al protocollo.Per consultare l'avviso completo, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, la definizione del perimetro degli interventi relativi alla Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" - Comuni e per scaricare il Modello per la presentazione della "Manifestazione di interesse" cliccare al link https://bit.ly/avvisopubblicosito."La maratona del PNRR sulla Digitalizzazione continua e oggi passa da una tappa fondamentale per il successo del progetto sul nuovo sito del Comune di Corato. Si è scelta la formula dell'avviso pubblico, con un capitolato tecnico molto dettagliato e minuzioso, per garantire massima trasparenza e imparzialità nella scelta del fornitore e il miglior risultato finale possibile. Un plauso agli uffici che stanno dando tutto ciò che hanno. Si sta facendo un grande lavoro su questo come sugli altri progetti PNRR legati alla digitalizzazione che conosceranno a breve novità. Siamo sul pezzo e nel pieno rispetto delle scadenze. Continuiamo a lavorare così e presto, finalmente, Corato raccoglierà i risultati." Ha dichiarato Giuseppe Di Bartolomeo, consigliere delegato alla Digitalizzazione.«Finalmente, il Comune di Corato avrà un nuovo sito che garantirà un migliore rapporto con la cittadinanza per l'accesso ai servizi e in funzione, anche, della Amministrazione Trasparente. Questo nuovo sito verrà realizzato con fondi del PNRR e a tal proposito devo ringraziare il consigliere con delega alla digitalizzazione, ingegner Giuseppe Di Bartolomeo, per il grosso lavoro che sta svolgendo al fine di favorire la digitalizzazione della nostra macchina amministrativa. Ringrazio, altrettanto, gli uffici nella persona del Dirigente, avvocato Giuseppe Sciscioli, e dei funzionari e dei dipendenti. Entro la fine dell'anno, al massimo all'inizio del 2024, il nuovo sito internet del Comune di Corato sarà operativo e, credo, sarà un risultato importante e tanto atteso dalla cittadinanza», Ha affermato il Sindaco Corrado De Benedittis.