Palazzo di Città, connessione ko: sito istituzionale e servizi vari non funzionano

Il Sindaco e il DIrigente del 1° Settore, Avv. Giuseppe Sciscioli, comunicano alla cittadinanza che, a causa di un guasto tecnico, la connessione internet dell'Ente non è funzionante. Per tale motivo i servizi basati sul funzionamento di tale connessione,come ad esempio posta elettronica, posta elettronica certificata, carta d'identità elettronica, S.U.E.D., S.U.A.P. e sito istituzionale, nonché altri portali esterni utilizzati degli uffici comunali, non sono al momento funzionanti.È stata prontamente attivata l'assistenza del gestore delle reti, che harilevato il malfunzionamento dell'apparato che regola il traffico di reteprendendo immediatamente in carico la problematica.Si è, quindi, in attesa di immediato ripristino del normale funzionamento delle connessioni internet.