Corato lancia il nuovo sito Internet comunale grazie ai Fondi PNRR

Ilha inaugurato oggi il suo, un progetto realizzato con i fondi dele sviluppato dall'azienda Unimatica. Questo importante passo avanti è stato possibile grazie al lavoro indefesso del consigliere, che è riuscito a intercettare ben, dimostrando notevole capacità e determinazione.L'anteprima del sito si è tenuta ieri sera alle 19:30, in un chiostro comunale gremito di cittadini, durante una conferenza moderata dal professor Eugenio Di Sciascio. Nel corso del suo intervento, il professore ha sottolineato l'importanza del sito web come "". Di Sciascio ha evidenziato come la, un obiettivo raggiungibile con volontà e impegno piuttosto che con pura competenza informatica.Il sindacoha lodato il lavoro del giovane consigliere, ricordando come il precedente sito comunale fosse obsoleto e poco accessibile. "Il nuovo portale è rifatto, accessibile, curato nelle prestazioni e nell'estetica - ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che questa innovazione digitale contribuirà a ridurre la pressione sugli uffici comunali e a semplificare la vita dei cittadini - oggi facciamo un grande passo avanti per il futuro, senza perdere di vista il mondo reale."L'assessore Sinisi ha elogiato Di Bartolomeo per la sua capacità di guardare al futuro mantenendo un passo al passo con i tempi. Ancheha commentato positivamente il cambiamento, sottolineando che l'attuale sito era ormai vecchio di 20 anni e che il nuovo portale è molto più intuitivo e trasparente. Sciscioli ha anticipato che saranno implementati nuovi servizi, confermando che i fondi sono stati spesi bene.Nella seconda parte della conferenza, il consigliere Di Bartolomeo, assieme ai dottori Tossani e Cipriani (rappresentanti dell'azienda Unimatica), hanno mostrato al pubblico, con l'ausilio di slides, la nuova interfaccia grafica del sito e le principali peculiarità e funzioni.ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di poter consegnare alla Città un nuovo strumento essenziale che mancava da troppo tempo. Il nuovo sito comunale diventerà il primo punto di accesso alle informazioni e ai servizi offerti dal Comune, totalmente ridisegnato per rispondere alle esigenze dei Cittadini. Dopo 20 anni Corato finalmente entra nel ventunesimo secolo. Si tratta di un progetto che ha coinvolto in maniera attiva tutti i settori della macchina amministrativa che ringrazio, unitamente ai rispettivi Dirigenti, per la dedizione e l'entusiasmo con cui hanno accolto questa novità che introduce un passo deciso in avanti anche nella gestione ordinaria delle pratiche per gli uffici. Ringrazio il Dirigente Pippo Sciscioli per il lavoro svolto e l'ufficio CED, sempre presente nel rispondere alle esigenze di innovazione digitale. Ringrazio l'ufficio Contratti, decisivo nella fase di gara per l'aggiudicazione del sito all'azienda individuata. Ringrazio lo Staff, per il prezioso lavoro nella fase di lancio. Ringrazio il Sindaco, per la fiducia sempre riconosciuta".Il nuovo sito Internet del Comune di Corato rappresenta un. Grazie ai fondi PNRR e all'impegno di Giuseppe Di Bartolomeo, i cittadini potranno godere di un portale moderno, funzionale e accessibile, che semplificherà l'interazione con l'amministrazione comunale. Questo progetto non solo migliora l'efficienza amministrativa ma segna anche un'importante evoluzione nella gestione dei servizi pubblici, proiettando Corato verso un futuro sempre più digitale e interconnesso, sulla scia di quanto fatto solo qualche anno fa nel capoluogo pugliese.