Madre e figlio di Corato negativi al tampone

Nella serata di ieri il bollettino regionale relativo ai casi di coronavirus registrati in Puglia ha registrato la positività al tampone di una madre e della sua bambina di appena due mesi.Si tratta di casi che non si riferiscono alla città di Corato ma ad un comune pugliese che non è stato reso noto.Caso ha voluto che nella giornata di ieri anche una madre e il suo figlioletto di Corato siano stati sottoposti a controlli per coronavirus. L'esito è stato fortunatamente negativo.Il susseguirsi di voci incontrollate, però, e la continua caccia all'untore che si sta sprigionando sui social network ha reso inevitabile, per la famiglia interessata, richiedere la precisazione e smentire presunti casi di contagio nella nostra città.Per dovere di chiarezza abbiamo ritenuto di ospitare la precisazione. Ribadiamo l'invito a contenere la divulgazione di voci non controllate e verificate e soprattutto ad astenersi da commenti infondati che non fanno che danneggiare ulteriormente una comunità già gravemente provata dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo.