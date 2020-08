A Corato degustazioni e spettacolo con “Sogni nelle notti di mezza estate”

giovedì 13 agosto a Minervino Murge da non perdere il "Trekking urbano alla scoperta del borgo di Minervino Murge" ;

Comincia oggi, venerdì 7 Agosto,la XVI edizione del programmapromosso dallaUn calendario realizzato nonostante le difficoltà post Covid, che durerà fino al 27 agosto con la giornata conclusiva dedicata al concorso fotografico "Scatti d'Olio".«Si è riusciti, nonostante tutto, a realizzare un programma variegato di iniziative che spazia da visite guidate insolite con degustazione fino a cene al chiaro di luna e spettacoli musicali.Un mix sicuramente vincente che premia ogni anno tutte le aziende socie che vi aderiscono con proprie iniziative e che quest'anno andrebbero ulteriormente gratificate viste le difficoltà incontrate a causa della chiusura forzata nazionale».- ha dichiarato il Presidente della Strada, Nunzio Liso.Nella giornata inaugurale l'associazione culturale "ArtTurism" propone ad Andria il percorso guidato in luoghi inediti con degustazione finale, denominato– Visita guidata del mercato storico e del convento di Sant'Agostino e del mercato rionale di Via De Anellis con ex convento delle Benedettine. A conclusione degustazione di pane con olio extravergine di oliva e pomodorini presso "Pane e Pomodoro".A seguire,il ristorante "Casa Sgarra" a Trani, dalle ore 20:30, organizza "Pane, mare e olio extravergine d'oliva".In prossimità del ferragosto:Il programma riprende a gran ritmo subito dopo il weekend ferragostano con una serie di iniziative:Le iniziative di questa XVI^ edizione si concludonoall'"Osteria del Seminario" di Bisceglie con unainvece, si terrà alle ore 19:00, presso il ristorante "Cucromia" ad Andria,a cura di una giuria tecnica,Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare alÈ possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a: info@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte . Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.it