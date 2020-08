Notti di mezza estate a Corato, sabato trekking murgiano degli Jazzi

Si sono svolti regolarmente i primi appuntamenti della XVI edizione del programma "Sogni nelle notti di mezza estate", che ripartono dopo il periodo ferragostano con cene, trekking, degustazioni e tanto altro.Giovedì 20 agosto nel suggestivo "Balcone delle Puglie" - la anche così chiamata città di Minervino Murge - vi aspetta una serata dedicata al grande Alberto Sordi: il "Beveroni Jazzin' Club", dalle ore 21:30, propone "Spaghetti al beveroni...100 anni Alberto Sordi!"...con selezione musicale;Venerdì 21 agosto, sempre nella splendida cornice di Minervino Murge, la cooperativa "DROMOS.IT", in collaborazione con il ristorante "A Sud dell'Anima", organizza un "Trekking urbano alla scoperta del borgo di Minervino Murge con aperitivo" finale presso il ristorante "A Sud dell'Anima".Dalle ore 18:00 visita guidata del borgo antico "Scesciola" caratterizzato da vicoli e affacci panoramici mozzafiato, della chiesa matrice "Santa Maria Assunta", visita alla mostra archeologica "Quando l'Ofanto era color dell'Ambra", e aperitivo finale nel caratteristico ristorante "A Sud dell'Anima".Sabato 22 agosto l'agriturismo "Torre Sansanello", nella campagna coratina, sulle pendici di Castel del Monte, propone, dalle ore 16.30 alle 21.00, il Trekking "L'Anello degli Jazzi – camminata tra la storia e la natura della Murgia", a cura di una guida ambientale Aigae, mentre dalle ore 21:00 la serata si conclude a Torre Sansanello con una degustazione di prodotti tipici della Murgia.Le iniziative di questa XVI edizione si concludono mercoledì 26 agosto all' "Osteria del Seminario" di Bisceglie con una "Cena con abbinamento guidato delle portate ai vari oli extravergini. La cena si conclude con gelato all'extravergine di oliva".Giovedì 27 agosto, invece, si terrà alle ore 19:00, presso il ristorante "Cucromia" ad Andria, la premiazione e proclamazione, a cura di una giuria tecnica, dei vincitori del concorso fotografico "Scatti d'Olio".Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al CONCORSO FOTOGRAFICO "Scatti d'Olio". In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali.È possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a: info@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.it