A Corato uno sportello dell'Associazione Nazionale a Difesa dei Consumatori

Corato avrà una propria sede comunale/sportello dell'Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori.Qualche giorno fa è stata inaugurata la sede sita in Via Cimabue n. 39 dal Presidente Regionale dell'ADOC e della Sede di Bari Avv. Giulia Procino.Coordinatore della sede coratina sarà l'esperto del Codice del Consumo Avvocato Pieraldo Capogna, noto per le sue battaglie nei settori delle contravvenzioni, cartelle esattoriali e diritto dei trasporti (ritardi/cancellazioni/smarrimento bagagli aerei, treni, navi)."ADOC Corato" commenta l'Avv. Capogna "sarà un punto di riferimento per tutti i consumatori di Corato e delle città limitrofe. Aiuteremo ed assisteremo, insieme all'Avvocato Virgilio, soprattutto le fasce più deboli che molto spesso non dispongono di adeguati mezzi per poter contrastare il forte potere contrattuale delle società e compagnie legate al mondo del consumo".L'ADOC Corato ha già iniziato da giorni ad aiutare i cittadini a difendersi nei seguenti settori: contravvenzioni, cartelle esattoriali, rimborso bollette gas/luce/telefono, ritardi e cancellazione viaggi, controversie bancarie, controversie dei lavoratori, controversie sulle locazioni e controversie condominiali.La sede (come detto sita in Corato alla via Cimabue n. 39) sarà aperta il martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 19.30