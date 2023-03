Anziano scomparso tra Andria e Minervino Murge. Ricerche in corso

Ancora nessuna notizia dell'anziano di cui si sono perse le tracce da 24 ore. Sono ore di angoscia per la famiglia del signor Alfonso Sessa, di origini campane, che si sarebbe allontanato alla ricerca di asparagi il 29 marzo scorso. Era arrivato in Puglia con amici, una comitiva proveniente da Salerno. I componenti del gruppo si sarebbero divisi nella zona prescelta per la ricerca degli asparagi ma, all'orario previsto per il rientro, Sessa non si sarebbe presentato all'appuntamento.Dalle 20 circa di ieri sera, la squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Barletta è impegnata nella ricerca dell'anziano.Sul posto sono presenti squadre dei Vigili del Fuoco di terra, squadre con droni SAPR (Sistema a Pilotaggio Remoto), un elicottero e il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), all'opera per una mappatura della zona al fine di individuare un'area specifica di ricerca.Insieme al corpo nazionale, sono presenti l'arma dei Carabinieri, la Polizia Locale di Minervino Murge e numerosi volontari delle Misericordie di Andria e Canosa ed altre associazioni, oltre al nucleo cinofilo della Federazione delle Misericordie di Puglia.Qualsiasi informazione può essere utile, chi pensa di poter fornire elementi può contattare le forze dell'ordine.