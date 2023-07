Coratino scomparso in Lombardia, dall'8 luglio non si hanno sue notizie

Sono ore d'apprensione per la famiglia di Vincenzo D'Introno, 22 anni coratino, scomparso l'8 luglio in Lombardia.Il giovane si trovava a Livigno per un colloquio di lavoro, l'8 luglio ha avvisato i familiari di aver perso il telefono. L'ultimo spostamento certo è avvenuto in pullman, l'8 luglio, da Livigno a Tirano e probabilmente successivamente si è diretto verso Milano.Da allora si sono perse le sue tracce, il ragazzo potrebbe essere in difficoltà.Vincenzo è alto 170 cm, ha capelli occhi e barba castana, qualsiasi segnalazione è gradita.Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine o l'Associazione Penélope al 380 7814931 (Lombardia) o al 329 9725717 (Puglia).