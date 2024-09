Apulia Web Fest: tutti i premiati a Corato

Powered by

6 foto Apulia Web Fest 2024

premiati awf2024 Documento PDF

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione nella suggestiva di Palazzo Gioia a Corato la sesta edizione dell', il festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente in programma. Inserito all'interno del cartellone di eventi "Sei la mia città",e organizzato da, con il patrocinio del, in collaborazione conNell'arco di 3 giorni la kermesse ha ospitato proiezioni, panels, degustazioni, masterclass che hanno viste protagoniste 209 opere filmiche multimediali iscritte al concorso, provenienti da 28 nazioni diverse, da ognuno dei cinque continenti, tra cui Nepal, Kazakhstan, Corea e Uruguay.Divise nelle seguenti sezioni: webseries, cortometraggi, lungometraggi, corti scolastici, documentari, pilots, video a 360°, podcast narrativi, di attualità e audio pilots.Alla serata finale oltre al Sindaco Corrado De benedittis e all'Assessore alle Politiche Economiche e Culturali Beniamino Marcone, e il numeroso pubblico hanno preso parte due degli ospiti di queste intense giornate, il pluripremiato regista pugliese Vito Palumbo e l'attore e showman Mingo De Pasquale.42 sono stati i premi assegnati e tra quelli tecnici sin dagli esordi Apulia Web Fest consegna riconoscimenti riguardanti il lavoro che meglio di altri affronta il tema della pace, i diritti lgbtqia+ e il ruolo delle donne nella società.Anche quest' anno tanti i partecipanti provenienti da ogni parte del mondo e da tutte le regioni d'Italia.Il direttore Artistico Michele Pinto e il suo staff si sono detti molto soddisfatti dell'edizione 2024 e hanno salutato il numeroso pubblico invitandolo alla settima edizione, quella del 2025 sempre a Corato