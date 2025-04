Fas Basket Corato agli spareggi nazionali DNG Under 19 Eccellenza

Con la vittoria ottenuta lunedì sera, 31 marzo, contronell'ultimo turno di regular season del campionato, laaccede e rappresenterà la Puglia per il secondo anno di fila agli spareggi nazionaliUn risultato prestigioso per la società del presidente, per coache per tutto il gruppo neroverde. Corato, al termine di 22 giornate, è arrivata terza dietro la capolista Milazzo e la corazzata Napoli, precedendo realtà come Catanzaro e Francavilla, società lo scorso anno arrivata alle finali nazionali.È bastata la vittoria contro Sant'Antimo per 56-67 a dare la matematica certezza ai coratini, senza attendere i risultati delle avversarie dirette. Un match quello contro i campani non facile. Coratini sempre avanti, ma campani sempre a inseguire a non troppa distanza e partita viva fino alla fine, quando i baresi hanno realizzato i possessi decisivi per la vittoria.Grande la gioia di ragazzi e staff della Fas Basket Corato per questo traguardo fortemente voluto e conquistato dopo mesi di sudore, sacrifici e fatica quotidiana in allenamento. Una metodologia, unita ad uno staff tecnico di livello, che sottolinea come la strada scelta dalla società di credere nei ragazzi e potenziare il settore giovanile per creare i giocatori di domani sia quella giusta.Prova ne è anche lo splendido cammino fin qui dell'under 17 eccellenza di coach, in corsa anch'essa per le finali nazionali di categoria. Ora per capitane compagni ci sono gli spareggi nazionali, come l'anno scorso, quando la corsa si fermò in semifinale a Firenze contro Cantù.Corato stavolta giocherà la semifinale a Caserta lunedì 14 aprile, alle ore 14. Avversaria sarà, arrivata terza nel girone 4 Nord-Ovest dietro Derthona e Borgomanero. In caso di eventuale finale, Corato se la vedrà il 15 aprile con Treviso o Ferrara. Avversari con grande tradizione a livello giovanile, roster forti contro cui misurarsi senza paura.