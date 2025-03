Intervento della Polizia di Stato fermato un giovane con sostanze stupefacenti

Il dispositivo ha riguardato anche Bari, Bitonto, Gravina in Puglia, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano e Turi

Il dispositivo, predisposto dal questore di Bari, Massimo Gambino, ha avuto come obiettivo il rafforzamento della sicurezza sul territorio

L'episodio sabato sera in via Mario: le minacce agli agente, uno è stato colpito al volto e condotto in ospedale