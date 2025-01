Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato

Cinebonus è un'iniziativa dedicata ai giovani residenti di Corato, di età compresa tra i 14 e i 35 anni, per promuovere l'accesso alla cultura cinematografica come strumento educativo, sociale e di sensibilizzazione.Fino al 12 dicembre 2025, i partecipanti potranno accedere alle proiezioni presso il Cinema Alfieri di Corato al costo simbolico di 2 euro a biglietto, usufruendo di un borsellino elettronico del valore di 25 euro, che consentirà l'ingresso agevolato per tutta la durata del progetto.L'adesione è semplice e accessibile a tutti coloro che rispettano i requisiti: basta accedere alla piattaforma telematica CORATO.BONUSPESA.IT, inserire i propri dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare e allegare copia del documento di identità.Una volta completata la registrazione, i partecipanti riceveranno un SMS con il codice PIN necessario per usufruire del bonus presso il Cinema Alfieri.Chi ha già partecipato alle edizioni precedenti può facilmente aderire al nuovo progetto inserendo il PIN in proprio possesso sulla piattaforma.Il progetto CINEBONUS nasce dalla consapevolezza che il cinema non è solo intrattenimento, ma anche uno strumento potentissimo di comunicazione, capace di sensibilizzare il pubblico su temi sociali, culturali e politici. Attraverso personaggi, storie e situazioni, il cinema diventa mezzo di denuncia, critica sociale e promozione di valori come giustizia ed emancipazione.Il bonus sarà utilizzabile nei pomeriggi e nelle sere dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Il costo totale del biglietto sarà di 2 euro, grazie alla compartecipazione economica del Comune e del Cinema Alfieri.Non c'è scadenza per l'adesione: sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento dei fondi comunali. Per ulteriori informazioni e per accedere al modulo di iscrizione, visitare il link: https://corato.bonuspesa.it."Cinebonus prosegue anche per il 2025 consentendo ai giovani residenti a Corato di andare al Cinema a un prezzo puramente simbolico. Ringrazio del gran lavoro svolto l'Ufficio Politiche giovanili, con a capo il Dirigente Avv. Pippo Sciscioli. Proseguiamo senza sosta a dare occasioni di riflessione e di crescita, certi che daranno nel tempo i frutti promessi in termini di benessere e ben vivere". Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario.