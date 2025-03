Violenta grandinata danni alle colture ancora da valutare

Un evento atmosferico di grande intensità ha interessato l'agro di Corato, dove una violenta grandinata si è abbattuta nelle ultime ore. Chicchi di grandine di dimensioni significative hanno ricoperto i campi, creando uno scenario di preoccupazione per gli agricoltori locali.Le colture, che in questo periodo dell'anno si trovano in una fase cruciale di sviluppo, potrebbero aver subito danni rilevanti.Tuttavia, al momento, non è ancora possibile stimare con precisione l'entità delle perdite.Agricoltori ed esperti del settore agricolo stanno effettuando sopralluoghi per raccogliere dati e valutare l'impatto dell'evento.La grandinata, caratterizzata da una rapidità e intensità fuori dal comune, ha sollevato interrogativi sulla resilienza delle coltivazioni di fronte a fenomeni atmosferici estremi. Gli agricoltori della zona, già provati da altre sfide legate ai cambiamenti climatici, si trovano ora a fronteggiare questa nuova emergenza.Si attende che le istituzioni intervengano con misure di supporto per il settore agricolo, fondamentale per l'economia locale.