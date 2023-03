Archeoclub, gemellaggio artistico tra Corato e Spoleto

"Archeoclub d'Italia Aps "Padre Emilio D'Angelo" - Sede Locale di Corato - in collaborazione con "Oltre le Radici", siglano il gemellaggio artistico con "Spoleto nel Cuore".Sabato 25 marzo nella Chiesa Matrice di Corato alle ore 19,30, tra la Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia Aps, in collaborazione con l'associazione "Oltre le Radici", e l'associazione "Spoleto nel Cuore", sarà siglato il gemellaggio artistico "LA BELLEZZA NEL NOME DI MARIA", alla presenza di Mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie Corato e Nazareth e del prof. Corrado De Benedittis, sindaco del Comune di Corato.L'evento, che si fregia del patrocinio del Comune di Corato e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, vedrà avvicendarsi, nel corso della serata, relatori di fama locale e nazionale che esporranno il loro florilegio di riflessioni sulle affinità riscontrate tra l'affresco della Madonna di Costantinopoli presente nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Corato, e l'affresco della Madonna con Bambino presente nella cripta della Chiesa di San Ponziano a Spoleto.Per l'occasione sarà dato alle stampe un opuscolo informativo dal significativo valore storico e didattico che racchiuderà gli studi sulle due Chiese, entrambe di chiara impronta romanica, e le sacre immagini della Madonna Odegitria in esse conservate.Un documento che ne ricorderà non solo l'avvenimento - teso a celebrare il 22mo anniversario dalla salita al Cielo di padre Emilio D'Angelo, a cui l'Archeoclub di Corato ha intitolato la propria sede locale - ma valorizzerà il patrimonio artistico ecclesiastico, quale risorsa per lo sviluppo culturale del territorio connesso al pellegrinaggio e al turismo religioso, essendo parte integrante del nuovo progetto esecutivo "Geoparco: vita e storia antica del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" promosso e cofinanziato dallo stesso Parco.Nel week end del 24, 25 e 26 marzo, le associazioni "Archeoclub d'Italia APS – P. Emilio D'Angelo" e "Oltre le Radici" avranno il privilegio di accogliere a Corato un'ampia delegazione di membri dell'associazione "Spoleto nel Cuore", e saranno liete di condurre gli ospiti Spoletini alla scoperta degli scorci architettonici più suggestivi del nucleo antico coratino, degli imponenti monumenti di alcune città limitrofe e delle eccellenti specialità enogastronomiche locali, vanto della nostra terra.