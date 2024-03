Convegno e mostra d’arte: a Corato le iniziative targate Archeoclub d’Italia

Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell'Acqua, l'Archeoclub d'Italia Aps "Padre Emilio D'Angelo" Sede di Corato, promuove due imperdibili iniziative culturali, con lo scopo di accendere i riflettori sull'importanza di questa preziosa risorsa - fondamentale per la vita - minacciata da tanti fattori, primo tra tutti il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo.Il convegno di divulgazione scientifica, co-organizzato con l'Ordine degli Architetti PPC di Bari dal tema "" si terrà il 22 marzo dalle ore 9,00 alle 13,00 presso l'auditorium dell'ISS Federico II Stupor Mundi di Corato.Moderato dalla giornalista Marina Labartino, dopo i saluti istituzionali del prof. Savino Gallo, dirigente scolastico che farà gli onori di casa, di Michele Iacovelli, presidente della Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia, dell'Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Bari e del prof. Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, la dott.ssa Rosa Capozzi, coordinatrice del progetto "Per una Corato eco-sostenibile", darà l'avvio ai lavori introducendo gli illustri ospiti: prof.ssa arch. Francesca Calace, ordine Architetti PPC della Provincia di Bari che relazionerà sul tema "Una nuova cultura dell'acqua, come strumento di rigenerazione territoriale", dott. Maurizio Polemio del CNR IRPI su "Acque sotterranee in Puglia: dalla sete ai crolli, fino all'adattamento", ing. Ivan Portoghese del CNR IRSA su "Disponibilità e fabbisogni idrici della Puglia: un equilibrio difficile", dott.ssa Daniela Salzedo, presidente Legambiente su "L'uso sostenibile della risorsa acqua", ing. Stefania Santoro del CNR IRSA su "Cambiamento climatico, dinamiche sociali e gestione delle risorse: quale nesso e quali sfide?", ing. Piervito Lagioia, responsabile struttura territoriale complessa BA/BAT su "Acquedotto Pugliese e la gestione della risorsa idrica".L'iscrizione avverrà sul posto tramite registrazione.Il convegno è parte integrante del progetto "Per una Corato eco-sostenibile" di cui l'associazione culturale Agorà 2.0 è partner di progetto, ed è finanziato dall'Avviso Pubblico Puglia Capitale Sociale 3.0 della Regione Puglia, e gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Corato, dell'Ente Acquedotto Pugliese Spa, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dell'Archeoclub d'Italia Aps.Nel pomeriggio del 22 marzo, alle ore 18,00, presso la sede dell'associazione culturale "Agorà 2.0" in via San Benedetto 36 si terrà la cerimonia di inaugurazione della prestigiosa mostra d'artealla presenza del dott. Enzo Del Vecchio, presidente della sopra citata Associazione, di Michele Iacovelli, presidente della Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia, del prof. Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, per poi spostarsi nei locali di via G. Di Vittorio n.33, per il taglio del nastro.Curata dal prof. Pasquale Pisani, la mostra vedrà protagoniste le opere di una trentina di stimati artisti, che rimarranno esposte nei locali di Via G. Di Vittorio n. 33, tutti i giorni, dalle ore 18,30 alle 20,30, fino al 7 aprile.La collettiva d'arte, parte integrante del progetto "Geoparco: vita e storia antica del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", attraverso un coinvolgente microcosmo di linguaggi contemporanei, tra luce, poesia e mistero, accostamenti cromatici vibranti e trame concettuali magiche e surreali, raccoglie l'interpretazione sul tema dei maestri: Carlo Azzella, Luigi Basile, Mauro Castellani, Pina Catino, Franco Cort6ese, Paolo De Sario, Pietro De Scisciolo, Luigi Di Maio, Michele Di Pinto, Anna Maria Di Terlizzi, Letizia Gatti, Antonio Laurelli, Enzo Morelli, Giovanni Morgese, Gianremo Montagnani, Massimo Nardi, Irene Petrafesa, Vincenzo Petrizzelli, Anna Poerio Riverso, Myriam Risola, Franco Rutigliano, Angela Sanzari, Domenico Scarongella, Paolo Sciancalepore, Federica Claudia Soldani, Ennio Tullo, Nicola Tullo, Antonella Ventola e Claudia Venuto.L'evento "Le forme dell'acqua – Ambiente e Leggende" gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Corato, dell'Ente Acquedotto Pugliese Spa, Centro d'Arte Michelangiolo, dell'Archeoclub d'Italia Aps e Centro Studi "Barletta in Rosa" Aps.