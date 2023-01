Archeoclub promuove il progetto "Per una Corato eco-sostenibile

Martedì 31 gennaio, alle ore 18:00, nella Sala Verde del Comune di Corato, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Per una Corato eco-sostenibile" promosso dall'associazione dall'Archeoclub d'Italia Aps "Padre Emilio D'Angelo", con l'obiettivo di diffondere conoscenze, competenze, stili di vita e modelli virtuosi di produzione e consumo sostenibile legate al ciclo dei rifiuti in alcune scuole coratine.La promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, nonchè lo sviluppo sostenibile, attento alla cura dell'ambiente e del territorio, in un'ottica di valorizzazione dei luoghi comuni e della cultura locale, nel rispetto di quanto previsto dell'Agenda 2030, restano lo scopo primario dell'Archeoclub d'Italia aps la quale, con questo progetto, al fine di sostenere e consolidare forme di cooperazione tra le reti locali, ha riunito attorno a sé un network territoriale composto da soggetti partner come l'Associazione culturale Agorà 2.0 e soggetti collaboratori come il Comune di Corato, l'Istituto Comprensivo Tattoli – De Gasperi (scuola primaria e secondaria di primo grado), l'I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi (Liceo Artistico) e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.L'iniziativa, in prevalenza finanziata dall'Avviso Pubblico "Puglia Capitale Sociale 3.0" della Regione Puglia con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si svilupperà nell'arco di 18 mesi, durante i quali i soggetti partner, avvalendosi di qualificati esperti locali e nazionali, terranno, all'interno delle classi e coinvolgendo un numero elevato di alunni e studenti, una serie di attività gratuite (lezioni frontali, laboratori, visite guidate sul territorio, mostre, convegni, ecc.) tese a sottolineare l'importanza delle 4R -Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero- per sollecitare e promuovere lo sviluppo di una coscienza ecosostenibile tra le nuove generazioni e le loro famiglie."A tal proposito – spiega il presidente Michele Iacovelli – è stata creata una pagina Facebook dedicata al progetto "Per una Corato eco-sostenibile" all'interno della quale tutti possono interagire, fornire suggerimenti e verificare lo stato di avanzamento del programma, in modo da rafforzare la credibilità dello stesso, motivando partner e collaboratori ad una responsabilità condivisa".