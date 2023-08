Corato balla ancora con Immersonica: domani il secondo appuntamento in Piazza Abbazia

Immersonica torna per il suo secondo appuntamento nella culla di Largo Abbazia, venerdì 1 settembre alle ore 22:00.Dopo il grande successo di sabato scorso in Via Aurelia, ecco il secondo appuntamento del Festival.Sul palco, per la prima volta insieme, Sirio e TheVerol in console, per un nuovo e avvincente spettacolo audiovisivo immersivo.Assieme ad Immersonica ecco "Arterie", che celebra la piazza come Playground e luogo d'incontro di idee ed espressioni artistiche, e che organizzerà un workshop ed una mostra di design per dj e videoartisti tra i vicoli adiacenti alla piazza.Un videomapping e un dvj set danno vita ad uno spettacolo audiovisivo immersivo in cui il sound della scena berlinese incontra i visual del retro-futurismo nello spazio profondo.L'accesso all'evento è gratuito.