Alunni e docenti della scuola “Santarella” in visita alla caserma dei carabinieri

Lo scorso 6 maggio , nell'ambito del progetto Inclusione "Ragazzi in gamba", si è tenuta l'uscita sul territorio presso la Caserma dei Carabinieri di Corato da parte di una rappresentanza degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Santarella "al fine di far conoscere loro uno dei più importanti luoghi istituzionali della Città.Accompagnati dai docenti della Scuola e dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione, i ragazzi partecipanti al progetto sono stati accolti dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Corato, Luogotenente Francesco Dimiccoli che, dopo aver illustrato i luoghi della Caserma con i diversi uffici, ha spiegato in modo coinvolgente ed accorato l'importanza della figura dell'Arma dei Carabinieri.Gli alunni, attenti alle parole del Comandante Dimiccoli, hanno appreso la fondamentale presenza delle Forze dell'ordine le quali garantiscono sicurezza e sostegno ai cittadini e sono garanti della legalità in ogni sua forma.Gli stessi hanno, altresì, avuto modo di vivere pienamente l'ambiente di lavoro, osservando da vicino e le diverse postazioni di lavoro e l'auto di servizio, comprendendo ciò che avviene durante l'intera giornata di un Carabiniere e rimanendo particolarmente affascinati dalla possibilità di collegamento radio con la centrale operativa di Molfetta.È stata una esperienza da ricordare, ricca di emozioni sia per gli alunni sia per i docenti che hanno avuto modo di conoscere da vicino la rilevanza del ruolo al servizio dello Stato e dei cittadini, nella tutela quotidiana della legalità.