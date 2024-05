Ecoestramurale: inizia la fase iniziale di cantierizzazione

Si avvia la fase iniziale di cantierizzazione del progetto Ecoestramurale che promuove una città futura più sostenibile e vivibile.Nella consapevolezza della portata complessa di una sfida che proietta la città in avanti, facendosi garante di entusiasmi e timori, l'Amministrazione Comunale di Corato annuncia con entusiasmo alla cittadinanza l'inizio dei lavori per l'Ecoestramurale, un progetto finanziato attraverso il bando "Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b)" del PNRR che trasformerà una delle principali arterie della città in un moderno boulevard urbano, diventando un nuovo simbolo del rinnovamento di Corato.Il cuore del progetto Ecoestramurale si articola attorno a tre assi principali: eleganza e accessibilità,attrattività e inclusività,vivibilità e ecologia.Questo significa che, oltre a trasformare fisicamente l'ambiente urbano, l'opera mira a creare uno spazio che facilita la mobilità per tutti, arricchisce la città dal punto di vista estetico e funzionale e promuove un'interazione armoniosa tra uomo e ambiente.Il progetto, che prenderà il via presumibilmente mercoledì 15 maggio 2024, con le iniziali fasi di cantierizzazione, avrà inizio dal tratto che ingloba piazza Salvo D'Acquisto e proseguirà sia verso via Andria che verso la rotatoria di via Trani.Tale opera è un esempio lampante di come la città stia fronteggiando le sfide urbane con soluzioni innovative e sostenibili.L'Amministrazione Comunale, durante i lavori, si impegna a mantenere una comunicazione costante e dettagliata per minimizzare l'impatto su tutte le aree coinvolte rispetto ai residenti e alle attività commerciali e rendere sempre edotta la cittadinanza delle scelte di dettaglio e dello stato di avanzamento dei lavori. Verranno man mano fornite informazioni precise sui tratti di strada interessati per garantire che la vita quotidiana possa continuare con il minor impatto possibile.Nello specifico, gli esercenti che occupano i marciapiedi con tavolini o dehors, saranno singolarmente contattati per concordare modalità e tempistiche degli interventi necessari all'avanzamento del cantiere.Il sindaco Corrado De Benedittis ha commentato: «L'Ecoestramurale sarà un cantiere mobile destinato a non perdurare troppo a lungo sui tratti di strada che saranno via via interessati.Garantiremo comunicazione e informazione e, nello stesso tempo, faremo tesoro, ove possibile, dei suggerimenti ritenuti più validi pervenuti in questi mesi dal dibattito cittadino e politico, per cui ringrazio veramente tutti.Adesso, è tempo di partire, tutti e tutte insieme, per cogliere la sfida del futuro che la nostra amata città ha davanti».