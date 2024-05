Celebrazioni di San Cataldo, la comunità di Corato si riunisce in preghiera

14 foto Celebrazioni di san Cataldo 2024

La città di Corato ha celebrato con fervore la festa liturgica di San Cataldo, patrono della città. Una folla di fedeli si è radunata presso la Chiesa Matrice per partecipare alla Santa Messa, presieduta da Mons. D'Ascenzo.Il momento di maggiore pathos della celebrazione è stato certamente quello dell'omelia di Mons. D'Ascenzo che ha invitwto tutti ad una profonda riflessione spirituale. Il porporato ha esordito con un caloroso saluto alla città, invitando i presenti a vivere insieme un momento di preghiera e comunione. Ha poi introdotto l'immagine di Gesù come pastore, un tema ricorrente nel Vangelo di San Giovanni, sottolineando la vicinanza e la cura personale che Gesù riserva a ciascuno di noi.Mons. D'Ascenzo ha messo in luce l'importanza dell'ascolto nella vita di fede: ascoltare la voce del pastore è essenziale per ricevere la sua cura e guida. Ha poi esteso il concetto di ascolto alla comunità, sottolineando come l'ascolto reciproco sia fondamentale per vivere in armonia e comprensione.Durante l'omelia, è stato anche fatto riferimento al cammino Sinodale voluto da Papa Francesco, lodando l'impegno della comunità ecclesiale nel processo di ascolto e decisione per il bene della Chiesa.La celebrazione si è conclusa con una preghiera a San Cataldo, affinché possa aiutare tutti a essere persone capaci di ascoltare e accompagnare la comunità sulla via della fede e dell'amore fraterno.La festa di San Cataldo rimane un momento significativo per la città di Corato, un'occasione per rinnovare la fede e rafforzare i legami comunitari.