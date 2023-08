Immersonica, la soddisfazione dell'Assessore Addario: «Senza periferia non può esserci alcun centro»

Grande successo di pubblico per "Immersonica", il festival techno che nella serata di sabato ha fatto ballare la periferia di Via Aurelia.A tal proposito l'assessore Luisa Addario si è detta soddisfatta della buona riuscita dell'evento, ponendo l'accento sull'importanza di coinvolgere le periferie nella vita cittadina: ««La serata del 26 agosto in via Aurelia ha risposto alle nostre attese. C'è bisogno di periferia perché senza la periferia non può esistere nessun centro. Con il Sindaco abbiamo voluto fortemente che l'evento di Dario Iurilli, già efficacemente sperimentato in piazza Abbazia, si dislocasse anche fuori da quella che ormai rischiava di apparire una "comfort zone". Ci piace sperimentare, osare, scommettere. Per la prima volta via Aurelia è stata protagonista di un evento culturale importante, apprezzato non solo dagli intenditori di.musica elettronica, ma anche dai profani, come me. C'è stata questa prima volta e ne siamo orgogliosi. Ora che si è infranto un tabù non si può che proseguire. Non abbiano alcuna intenzione di fermarci».Il Festival "Immersonica" proseguirà l'1 settembre in Piazza Abbazia.