Nica Testino. <span>Foto Ida Vinella</span>
Nica Testino. Foto Ida Vinella
Politica

Corato, Nica Testino entra in Consiglio comunale: «Sarò in minoranza, ma con un ruolo di vigilanza attenta»

Le prime parole della ex candidata sindaco dopo la nomina di consigliera

Corato - mercoledì 24 giugno 2026 12.38

«Entro a far parte del Consiglio Comunale di Corato. Desidero ringraziare ogni singolo cittadino che ha partecipato a questa tornata elettorale sia come candidato che come elettore, onorando il valore della democrazia. Sento forte la responsabilità del ruolo che mi è stato affidato. Sarò nella minoranza.» Così Nica Testino, ex candidata sindaco, ora consigliera comunale a Corato sui propri canali social.

«Il mio obiettivo non sarà la contrapposizione a prescindere, ma una vigilanza attenta, rigorosa e costruttiva sui provvedimenti che arriveranno in aula. Metterò tutta la mia forza e le mie competenze a disposizione della collettività - ha proseguito - .Studierò ogni singolo atto con precisione, guardando esclusivamente all'interesse pubblico e alla trasparenza.»

«Lavorerò con umiltà e spirito di servizio, convinta che la buona politica nasca dall'impegno, dall'ascolto e dal confronto nel merito dei problemi. Laddove ci saranno progetti utili per la città, troveranno la mia collaborazione; dove emergeranno criticità, proporrò soluzioni alternative concrete. Le porte del mio impegno e del gruppo Nuova Umanità che mi onoro di rappresentare, saranno sempre aperte a tutti i cittadini.» ha concluso.

  • Consiglio Comunale
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