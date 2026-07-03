Francesco Edmondo Stolfa. <span>Foto Ida Vinella</span>
Francesco Edmondo Stolfa. Foto Ida Vinella
Politica

Francesco Edmondo Stolfa è il nuovo Presidente del Consiglio comunale

Eletto questa mattina durante la prima seduta di consiglio comunale

Corato - venerdì 3 luglio 2026 10.40
Francesco Edmondo Stolfa è stato eletto questa mattina, con voto a scrutinio segreto, durante la prima seduta di consiglio comunale.

Hanno votato tutti i consiglieri tranne Michele Arsale (AVS).

Prima votazione: 9 bianche, 15 per Stolfa, 1 astenuto

Seconda votazione: 9 bianche, 15 per Stolfa, 1astenuto

Terza votazione: 8 bianche, 16 per Stolfa, 1 astenuto.

La terza votazione ha permesso l'elezione di Francesco Edmondo Stolfa per maggioranza di voti, mentre nelle prime due votazioni non si è raggiunto i 2/3.

Grande rammarico da parte del consigliere Pietro Zona (Zona Comune) che ha così esordito: "Avremmo voluto essere stati coinvolti in questa scelta, ma questo non è successo. Non avete avuto nemmeno la gentilezza di chiamarci. Noi avremmo partecipato con piacere a scegliere un consigliere della maggioranza".

Stesso pensiero anche da parte di Franco Caputo (Zona Comune) e Nica Testino (Nuova Umanità) che ha così affermato: "Non confidate solo nella maggioranza numerica".
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