Francesco Edmondo Stolfa è il nuovo Presidente del Consiglio comunale

Francesco Edmondo Stolfa è stato eletto questa mattina, con voto a scrutinio segreto, durante la prima seduta di consiglio comunale.Hanno votato tutti i consiglieri tranne Michele Arsale (AVS).Prima votazione: 9 bianche, 15 per Stolfa, 1 astenutoSeconda votazione: 9 bianche, 15 per Stolfa, 1astenutoTerza votazione: 8 bianche, 16 per Stolfa, 1 astenuto.La terza votazione ha permesso l'elezione di Francesco Edmondo Stolfa per maggioranza di voti, mentre nelle prime due votazioni non si è raggiunto i 2/3.Grande rammarico da parte del consigliere Pietro Zona (Zona Comune) che ha così esordito: "Avremmo voluto essere stati coinvolti in questa scelta, ma questo non è successo. Non avete avuto nemmeno la gentilezza di chiamarci. Noi avremmo partecipato con piacere a scegliere un consigliere della maggioranza".Stesso pensiero anche da parte di Franco Caputo (Zona Comune) e Nica Testino (Nuova Umanità) che ha così affermato: "Non confidate solo nella maggioranza numerica".